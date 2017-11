Martine Ridderhof uit Sint-Annaland in boek met 'echte Zeeuwse meisjes'

Martine Ridderhof uit Sint-Annaland schittert als enige Thoolse in het onlangs verschenen 'Op zoek naar het echte Zeeuwse meisje'. Met de verhalen van 22 dames wil schrijfster Rachelle Verhage afrekenen met stigma's die er volgens haar nog bestaan rondom 'Zeeuwse meisjes'. Die dragen geen klederdracht meer en lopen niet op klompen, maar zijn vrijgevochten en ondernemend.

Ridderhof neemt twee en een halve pagina in beslag in het boek. Een prent door fotograaf Johan Katerberg in een showroomkeuken van Ardi Keukens in Sint-Annaland is haast paginagroot afgedrukt. Ernaast volgt haar levensverhaal. Van een vraaggesprek is een lopend verhaal gemaakt waarin verteld wordt hoe ze opgroeide in Sint-Annaland, zeven jaar in Arnhem woonde en weer na haar studie terugkeerde. Ze heeft tot het laatste moment getwijfeld of ze het wel moest doen. Na een paar aanpassingen in de tekst, kon die toch door.

Zelfstandig

,,Je geeft je volledig bloot aan heel de wereld en ik wilde niet dat het zou lijken alsof ik een gelovige opvoeding niet waardeer." Ridderhof groeide op in een gereformeerd gezin. In haar omgeving zijn de meningen van ouders en anderen heel belangrijk voor de keuzes die je maakt, legt ze uit. ,,Ik heb zelf andere keuzes gemaakt dan mijn ouders wilden. Ik zou het mooi vinden als meer mensen op die manier bepalen wat ze in hun leven doen." Dat aspect van Ridderhofs verhaal maakte haar geschikt voor het boek van Rachelle Verhage. Dat Zeeuwse vrouwen zelfstandig en ondernemend zijn, is precies van zij wilde laten zien.

