Hubert Gaakeer uit Stavenisse zou zonder boerderij in de bossen wonen

De 45-jarige Hubert Gaakeer uit Stavenisse heeft het druk met zijn werk als zzp'er in de akkerbouw, zijn eigen boerderij en het maisdoolhof dat hij en zijn vrouw Christa sinds 2009 beheren. Bij zijn dorp noemt hij zichzelf niet erg betrokken. ,,Ik wil best helpen, maar de boerderij gaat altijd voor."

Hoewel Hubert het erg druk heeft met de boerderij en zijn overige werkzaamheden, probeert hij toch tijd vrij te maken om er een hobby op na te houden. Hij drumt. ,,Dat doe ik sinds 2014. Ik krijg eens per week een half uur les, al heb ik dat tijdelijk even op moeten geven. Ik heb mijn eigen drumhok in de tuin, wat eerst een geitenhok was", lacht hij. ,,Normaal drum ik elke week. Als ik na de les tijd over heb, probeer ik me thuis de rest van de avond uit te leven op het drumstel."

Playbackshow

Als er op Stavenisse iets te doen is wat te maken heeft met muziek is de kans groot dat Hubert erbij betrokken wordt. ,,Ze vragen me vaak om de muziek te verzorgen met mijn muziekinstallatie. Bij Koningsdag, op de voetbalweide en bij de playbackshow. De muziek moeten ze zelf aanleveren, maar ik heb de apparatuur om het geluid genoeg te versterken. Vaak gaat het via Christa, want die biedt mijn hulp vaak aan. En dat is vaak net als we in de aardappel rooiperiode zitten", vertelt hij.

Boerderij gaat voor

,,De boerderij gaat wel altijd voor vrijwillige dingen. Ik zou bij de spooktocht van vrijdag in Oud-Vossemeer veel meer bijdragen, maar omdat de aardappels nog steeds gerooid moeten worden heb ik minder kunnen doen dan ik wilde. Ik wil graag helpen, maar ik moet er wel de tijd voor hebben", vindt hij.

