Windpark in aanbouw dagje open voor publiek

Windpark Krammer is deze zaterdag geopend voor het publiek. Van tien tot vijf uur kan iedereen een kijkje komen nemen bij het windpark in aanbouw op de Krammersluizen. Verzamelpunt is bij restaurant Grevelingen bij Bruinisse. Vanaf daar zijn alle verschillende onderdelen met pendelbusjes bereikbaar. Het is aanbevolen om stevige schoenen of laarzen aan te trekken. Aanmelden is niet nodig.