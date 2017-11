Gezond ontbijten op school

Bruin brood, crackers, rijstkoeken, kaas, pindakaas, jam, yoghurt, komkommer en fruit. Leerlingen van de Thoolse basisscholen ontbijten deze week op school. Op De Schalm in Stavenisse zijn de tafels tegen elkaar geschoven en zitten de kinderen in lange rijen te eten. De meesten hebben vandaag thuis nog geen boterham aangeraakt en eten in de klas. Er zijn grote eters die wel vier boterhammen verslinden, maar ook kinderen die minder happig zijn en lang naar een leeg bordje zitten te turen. Toch is er een klein aantal kinderen dat thuis niet ontbijt, zegt een van de onderwijzeressen. De meesten echter wel. Ontbijt is geen kunst is het thema van het Nationaal Schoolontbijt. Maar samen eten is ook nog gezellig.