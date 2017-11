Publieksprijs Emergo voor Prince

Prince Kunststof Infra heeft de publieksprijs gewonnen van de Zeeuwse Innovatieprijs Energo. Zo'n duizend mensen brachten hun stem uit op een van de vijf genomineerden, de meeste daarvan op het bedrijf uit Tholen. Woensdagavond is de prijs - een reclamepakket bij Omroep Zeeland - uitgereikt op de Contacta bedrijvenbeurs in Goes. Winnaar van de juryprijs is Deltavorm uit Scharendijke.