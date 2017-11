Tholenaren kunnen investeren in Bergse 'dorpsmolen'

Acht windturbines aan de Brabantse kant van het Schelde-Rijnkanaal, ter hoogte van Tholen, worden vervangen door vier grotere exemplaren. Mogelijk komen ze dicht in de buurt van de Thoolse brug te staan, hoewel in eerste instantie een plek tussen de kop van het kanaal en de fabrieken van Sabic is gedacht. Op een informatiebijeenkomst daarover, zijn ook Tholenaren uitgenodigd die binnen een kilometer van het zoekgebied of binnen twee kilometer met vrij zicht wonen. Zij kunnen, als compensatie voor de overlast, investeren in het project. Een van de vier turbines wordt namelijk als zogenaamde 'dorpsmolen' gerealiseerd.