Luchtwacht keek in Koude Oorlog uit naar vijandelijke vliegtuigen

Hij heeft zijn aanstellingsakte nog. Wim ten Hove (81) uit Anna Jacobapolder deed ooit dienst op de luchtwachttoren in zijn woonplaats. De taak: Russische vliegtuigen waarnemen die te laag vlogen om door de radar gezien

te worden. Over de torens - ook in Scherpenisse stond er een - en het werk van het Korps Luchtwachtdienst, vertelde Sandra van Lochem bij heemkundekring Philippuslandt. Zij doet er al 25 jaar onderzoek naar. De twee torens zijn in de jaren vijftig gebouwd en in 1965 afgebroken.