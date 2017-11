Louise van Gorsel wint vò de tweede keêr

Louise van Gorsel uut Vosmeer ei vò de tweede keêr 't Thools dictee gewonne. Ze ò mae 37 fouten, eêntje minder as Maaike Lindhout uut Poovlie. Derde wier Jo Verhage uut Thole. De tekst was geschreve deur Rien Jansens, 'n echte Poovliesenaer. Ie las 't vò in de Weunboulevaer. D'r waere achttien mènsen die à d'r an meedeeë. Ok de burgemeêster, Die meldden d'r eigen op 't leste nog an. Ze 'oopten dat nie bekend gemaekt zou worre 'oevee fouten ze ò gemaekt. Dat waere de meêste dicteeschrievers in 't dialect mee d'r eêns. Buuten de winnaer vaneiges.