Lintje voor Caroline van Doorn uit Tholen

Caroline van Doorn - Van Gurp uit Tholen heeft donderdag een koninklijke onderscheiding gekregen van burgemeester Ger van de Velde. Van Doorn nam na een symposium in het Bravis Ziekenhuis afscheid van de cliëntenraad waar ze elf jaar lid van is geweest. Daar was ze ook voorzitter. Ze is nog steeds voorzitter van de WSV in Sint-Annaland, vrijwilliger bij hospice De Markies in het Bergen en secretaris van stichting Tholen Beter Bekend.

Van Doorn werd donderdagmiddag aan het eind van het symposium verrast door de komst van haar familie en de Thoolse burgemeester. Die spelde haar de koninklijke onderscheiding op. Van Doorn is voorgedragen door collega's uit de cliëntenraad van het Bravis Ziekenhuis.