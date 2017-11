Arno Anthonisse stopt als hoofdtrainer SPS

Het contract met Arno Anthonisse als hoofdtrainer van voetbalclub SPS wordt niet verlengd. Dit na onderling overleg met het bestuur. Anthonisse is bezig met zijn vierde seizoen als hoofdtrainer.

,,Arno is een kind van de club, daarom heeft het bestuur van SPS de wens uitgesproken om hem binnen de club te houden", staat in de verklaring van het bestuur. ,,De komende tijd zal er gezochten worden naar een nieuwe hoofdtrainer, die past in het profiel, gezien de selectie en cultuur van SPS."