Grote brand in fabriek gebakken uitjes

Een grote brand heeft vannacht de fabriek van Lions Foods aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk verwoest. In de fabriek worden uitjes gebakken. Toen personeel rond half drie de fabriek wilden opstarten roken ze een brandlucht. Ze sloegen meteen alarm. Het vuur is ontstaan in het magazijn en sloeg snel om zich heen. In de productiehal staan ovens. De uitjes worden in olie gebakken. De brand breidde zich in korte tijd breidde heel snel uit. Er was een enorme vlammenzee te zien. Er waren ook grote klappen te horen. De Thoolse blusgroepen kregen versterking van andere korpsen uit Zeeland. Er werden ook twee hoogwerkers ingezet. Omdat er gevaar voor asbest was, is een deel van het industrieterrein afgezet. Vanwege de noordwestelijke wind hield de brandweer op het dak van Goedhart, de fabriek ertegenover, in de gaten. De brandweer slaagde er in om verschillende onderdelen van de uienfabriek nat te houden. Ook kon voorkomen worden dat de ernaast gelegen Timmerfabriek van Muller in de hens vloog. In het pand van de doe-het-zelfzaak Muller werd een crisisopvang ingericht. De fabriek moet echter als verloren beschouwd worden.