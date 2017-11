Bedrijven dicht, bus rijdt niet door brand

Niet alleen het uienbedrijf Lion Foods in Sint-Maartensdijk is getroffen door de brand. Ook andere bedrijven in de directe omgeving ondervonden er maandagochtend de gevolgen van. Ze mochten niet open omdat er mogelijk gevaarlijke stoffen vrij komen of ze zijn onbereikbaar. Doordat de wind was gaan liggen, slaat de rook neer en drijft laag over. Er was sprake dat ook bewoners in het gebied geëvacueerd zouden worden. Ook de bussen van Connexxion mochten vanmorgen niet de stalling aan de Verbindingsweg uitrijden. Scholieren konden niet met het openbaar vervoer naar school. Het dorp is moeilijk in en uit te komen. De Provincialeweg tussen Scherpenisse en de rotonde Onder de Linden in de smalstad is afgesloten. In Haestinge worden mogelijke evacués opgevangen. De brand heeft bijna het hele bedrijf (voorheen Denja, Danisco en Onion Specialties) in de as gelegd. Alle Thoolse blusgroepen zijn er voor uitgerukt. De blusgroep uit Oosterland bezette ter vervanging van de pot in Tholen, die van Wemeldinge die van Sint-Maartensdijk. De omvang van de brand deed denken aan de grote brand bij Padjang Pedis, de pindafabriek, verderop aan de Nijverheidsweg.