Bedrijven werken weer

De bedrijven rond het uitgebrande pand van Lions Foods aan de Nijverheidsweg in Sint-Maartensdijk zijn vanochtend allemaal weer aan de slag gegaan. Bij de overbuurman Kelvion (Goedhart) kon de ochtendploeg van dertig man weer de fabriek in, nadat ze ze gisterochtend hun productie moesten onderbreken omdat er rook binnenkwam. Vandaag komt een schoonmaakploeg de kantoren schoonmaken. Van het uienbedrijf is bijna niets meer over. Het hele terrein ligt vol met verwrongen staal en spanten. Een uitgebrande heftruck en een oplegger zijn de stille getuigen van wat tot enkele dagen geleden nog een bloeiend bedrijf was. Tankwagens van de firma Van Leijsen rijden af en aan om het riool uit een put tegenover het pand te pompen. Al de hele nachte zijn ze ermee bezig. Het terrein zelf is afgezet, de gemeente haalt de dranghekken weg, het gebied is weer vrij toegankelijk. De bussen van Connexxion rijden weer vanaf gisterenmiddag. Het leven lijkt zijn normale gang, maar de schade is groot en de geur van gebakken uitjes is verdwenen.