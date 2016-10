Ds. Zwartbol gaat Stavenisse verlaten

Ds. Th.L. Zwartbol gaat van Stavenisse naar Urk. Hij is de enige predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten op Tholen en Sint-Philipsland.

Hij werkte vijf jaar in Stavenisse, waar hij bijna elke zondag twee van de drie diensten leidde. Een paar maanden geleden moest hij wegens gezondheidsklachten een aantal weken verstek laten gaan. Zwartbol was verkoper van kaas en noten en ouderling van de Oud Ger. Gem. in Kinderdijk/Alblasserdam, toen hij in opleiding ging voor predikant. In januari 2004 werd hij toegelaten als proponent (kandidaat). In 2006 werd Zwartbol beroepbaar en Wekerom werd zijn eerste gemeente.