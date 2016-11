Rinus Moerland komt bijna nooit meer in Thoolse binnenstad

Ondernemen zat hem in het bloed. Na de kolenhandel volgde de rijdende winkel, en later de supermarkt. Rinus Moerland (75) maakte als middenstander alle grote veranderingen in Tholen mee, van het intieme en wat naar binnen gekeerde stadje tot de moderne tijd met alle voorzieningen aan de rand van de kern. ,,Het vertrek van de

supermarkt uit het centrum was de doodsteek voor Tholen.''

Hij woont ondertussen alweer heel wat jaartjes in Het Lint, het appartementencomplex in de wijk Stadszicht. In het begin keken ze nog zo de polder in. Nu zijn ze omgeven

met nog meer nieuwbouw, om maar aan te geven hoe snel Tholen groeit. Hoe anders was het in zijn jeugd, in de Doelweg. Op maandagochtend in alle vroegte wakker

worden met het geluid van de varkens in de slachterij van Jan Slager aan de Dalemsestraat. Op de hoek in de Doelweg zat Kees Geilings, een andere slager. Noodslachtingen waren er ook, in het slachthuis aan de Minneputtestraat. Dorpsomroeper Piet den Boef kondigde het met zijn bel op elke straathoek aan.