School met de Bijbel Sint-Annaland wint dictee der Thoolse taal

De School met de Bijbel in Sint-Annaland heeft vrijdagmiddag het Jeugddictee der Thoolse Taal gewonnen. Leerling Sven Goedegebuure maakte de minste fouten van alle deelnemende kinderen en behaalde samen met zijn klas de meeste punten in 't Scholenspel. De gezamenlijke score was goed voor de eerste prijs.

Van de andere scholen maakte Heline Bogert van de Eben Haëzerschool in Tholen de op een na minste fouten in het dictee met als thema 'de Meule'. Shahier Jozephia van de die Heenetrecht in Oud-Vossemeer eindigde derde.

Foto: De vier leerlingen van de School met de Bijbel die deelnamen aan het dictee. Links Sven Goedegebuure. Hij maakte de minste fouten van iedereen.