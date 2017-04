Ontwikkelaar meldt zich voor gesprek over Geertruidapolder

ABT mocht in de raadsvergadering van burgemeester Ger van de Velde geen vragen aan het college stellen over de Geertruidapolder in Scherpenisse. Het gebied ten zuiden van Sint-Maartensdijk is ooit aangekocht voor de uitbreiding van de smalstad. Een projectontwikkelaar wil een verkennend gesprek over mogelijke invulling van de polder, blijkt uit e-mails die de gemeente aan de voetbal- en tennisvereniging verstuurd heeft.

ABT had in de wandelgangen vernomen dat er weer leven in het plan zou worden geblazen.

De voetbalvereniging Smerdiek en de tennisvereniging Jacoba van Beieren zouden door de gemeente gevraagd zijn hun investeringen in de bestaande accommodaties te stoppen. In het oorspronkelijke plan voor de uitbreiding van de smalstad, zouden de sportterreinen verplaatst worden naar de Geertruidapolder. De voorzitters van beide verenigingen zeggen in een reactie dat zo'n verzoek niet concreet is weggelegd, maar dat per mail op de hoogte zijn gesteld van de belangstelling van een projectontwikkelaar.