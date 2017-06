Vijfde Kunst kieke met Hemelvaart

Met Hemelvaartsdag 25 mei, vrijdag 26 en zaterdag 27 mei is op tien locaties op Tholen kunst te bewonderen van ongeveer veertig deelnemers. Kunst kieke wordt om de twee jaar gehouden. Het merendeel van het getoonde werk bij de vijfde editie is van cursisten van Atelier Jos Boogaard. Daarnaast zijn een vijftal gasten uitgenodigd: graficus en dichter Gerrit Westerveld, beeldenmaker Marcel Warmenhoven, glaskunstenaars Lia en Ton Bruyns en sieradenmakers Loes Mu¨ller en Diana Goedegebuure.

Bezoekers maken, via een stempelkaart, kans op een gratis workshop, en kinderen kunnen een speurtocht doen. Van de tien locaties waar de kunst te zien is, zijn er acht in Sint-Annaland: Anna van Bourgondiëstraat 58, Nieuwstraat 34, Crooswijck 11, Bierensstraat 50, Weststraat 5, Voorstraat 37 en 45 en Annavosdijk 2. Verder Bobbeweelweg 2 in Scherpenisse en Deensestraat 9 in Sint Philipsland. De 'Kunst kieke'-route is te vinden op www.josboogaard.nl.