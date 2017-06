Beachvolleybaltoernooi op de Markt in Tholen

In Sint-Philipsland is al vaker een beachvolleybaltoernooi georganiseerd.

In Sint-Philipsland is al vaker een beachvolleybaltoernooi georganiseerd.

Volleybalvereniging AVC '87 organiseert 14 en 15 juli op de Markt in Tholen een beachvolleybaltoernooi. Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. Op de vrijdagavond speelt de jeugd tot en met vijftien jaar. Zaterdag spelen de volwassenen die op verschillende niveaus mee kunnen doen.

Jaren geleden heeft de vereniging al wel toernooien op het strand bij de Oesterdam en op het parkeerterrein bij Meulvliet georganiseerd. ,,We zijn er dus niet helemaal mee onbekend", vertelt Bob van den Berg van AVC. ,,We zien in de omgeving veel mooie voorbeelden van toernooien, denk aan Bergen op Zoom, Zoutelande en Vlissingen. Bij onze leden is er altijd veel animo voor die toernooien. Dit zouden wij dus ook graag in Tholen willen organiseren op deze sfeervolle locatie." Eetcafé Hart van Tholen helpt mee bij de organisatie.

Inschrijven kan tot en met 1 juni en gaat via de website van AVC'87 (www.avc87.nl).