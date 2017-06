Het kerkmuurtje voor de Hersteld Hervormde Gemeente aan de Hazestraat in Sint-Maartensdijk wordt gerestaureerd. Het muurtje is afgebroken en de IJsselsteentjes worden stuk voor stuk afgebikt. Het opknappen gebeurt in opdracht van de gemeente. De restauratie van de kerk is nagenoeg voltooid. Over enkele weken zal ook het muurtje weer terug opgebouwd zijn zodat het weer een geheel is.