Jeroen van Hoek uit Smerdiek zwerft graag over het eiland

De 37-jarige Jeroen van Hoek kwam in 2003 met zijn vrouw Miranda naar Sint-Maartensdijk wonen. Van Hoek was Nederlandse commando sluipschutter in Afghanistan. Tegenwoordig doet hij het rustiger aan: Van Hoek is dichter en presentator. Hij zwerft graag, net als vroeger, op zijn step over het eiland.

Twaalf jaar lang heeft hij voor defensie gewerkt. Hij is twee keer op missie geweest in Afghanistan. ,,Ik was op zoek naar avontuur." Het avontuur dat hij zocht, had hij gevonden. Toen speelde er een ander gemis op: zijn creativiteit uiten. Tegenwoordig is hij te huur als presentator en dichter en is hij 'huisvader'.