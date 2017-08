Scherpenisse dupe van komst prinses Beatrix

,,Dat is wat, als je prinses Beatrix ontvangt en je kunt vervolgens de rest van het jaar niks meer doen'', zei Gre Boelhouwers (VVD) in de raadscommissie bestuurszaken. Ze reageerde op de jaarrekening 2016 van de gemeente. Daarin staat dat het ontwikkelen van toeristische voorzieningen in Scherpenisse, en van belevingspunten langs het Nationaal Park Oosterschelde, noodgedwongen is doorgeschoven naar 2017.

In april 2016 stond het Roosevelt Informatiecentrum in Oud-Vossemeer vol in de schijnwerpers omdat prinses Beatrix de officiële opening verrichtte. Nu blijkt dat de voorbereidingen daarvan zoveel uren van de ambtenaar toerisme hebben gevergd, dat die aan geplande zaken voor Scherpenisse en de Oosterschelde niet is toegekomen.