Meer zwemmers in de Spetter en Haestinge

Vandaag (donderdag) mag het dan minder zijn, het mooie weer van de afgelopen weken heeft veel bezoekers naar de Thoolse zwembaden getrokken. In De Spetter in Tholen sprongen tot nu toe 16.552 mensen in het water, in Haestinge 13.504. Volgens badmeester Ko Stoutjesdijk is dat vooral te danken aan het warme zomerweer. Hij schat dat er nu al een paar duizend meer bezoekers zijn dan vorig jaar. Daarnaast worden de zwembaden nog gehuurd door scholen en gebruikt voor zwemlessen. Dan komen er in De Spetter nog eens 2460 bij, in Haestinge 1722. Vanwege de drukte wordt op sommige dagen, vooral op woensdagmiddag, extra personeel ingezet.