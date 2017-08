Gouden jubileum camping De Muie

Toen Joost Bakker vijftig jaar geleden onder de zeedijk bij Sint-Maartensdijk amper twee hectare grond kocht, sliepen de eerste campinggasten gratis. De zeventiger is nog altijd in de weer voor De Muie. Zijn dochter Nicole is tegenwoordig de baas. De derde generatie staat met Joëlle (21) al weer klaar. Ze hebben er samen met de campinggasten al bijna een volle feestweek opzitten.