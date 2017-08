Anton van Oost: op en neer gaand water het mooiste dat er is

De 57-jarige Anton van Oost uit Tholen leeft voor alles dat te maken heeft met de zee. Hij heeft, zegt hij, de grootste particuliere collectie archeologische vondsten van het verdronken land van Reimerswaal. Van Oost is het liefst in de buurt van kabbelend water. ,,Met mijn rug naar een berg staan is niet erg. Als ik aan de voorkant maar water zie'', zegt hij.