Thoolse zaalvoetbaltrainer na buitenlands avontuur terug in Tholen

Eerder dit jaar werd hij met Vamos FC Mataram kampioen van Indonesië, nu is hij in Amsterdam bij nationaal kampioen 't Knooppunt volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen en later deze maand reist hij met die club naar het Noorse Tromsø voor de eerste ronde van het UEFA-cup toernooi. Trainer-coach Hicham Benhammou uit Tholen behoort in het zaalvoetbal tot de absolute top en kan het zelf soms bijna niet geloven. ,,Het is allemaal wel heel erg snel gegaan.'

Bij Groene Ster in Vlissingen was hij bezig aan zijn vijfde seizoen. Plots ging de telefoon. Vic Hermans aan de lijn. De oud-bondscoach van Oranje, de man die de halve wereld overtrok en in verre oorden technische

functies bekleedde in het zaalvoetbal. Of Benhammou geen interesse had om op het eiland Lombok trainer-coach van Vamos Mataram te worden? De 32-jarige Tholenaar moet er achteraf wel om lachen. ,,Zoiets verwacht je nooit.'' Veel bedenktijd was er niet. Binnen een week zat Benhammou in het vliegtuig, richting Indonesië, op naar het kampioenschap.

Lees het hele verhaal met Hicham Benhammou in de Eendrachtbode van 10 augustus.