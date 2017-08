Jonge organisten genieten van mooie klank Grote Kerk

,,Je studeert iets in en wilt dat vervolgens graag delen met een publiek'', licht Cornelis den Ouden zijn deelname aan de Zomerconcerten in Tholen toe. De twintiger uit Sint- Maartensdijk is verknocht aan het orgel, net als zijn leeftijd- en dorpsgenoot Corné Jopse. In de Grote Kerk genoten zaterdagmiddag zo'n 150 luisteraars van hun muziek.

Na afloop kregen de twee jonge organisten van verschillende bezoekers lovende reacties over hun spel. Ze genoten zelf ook van hun optreden. Ze zitten allebei dagelijks achter het orgel en Jopse studeert er ook voor aan het conservatorium.

Lees het hele verhaal met de jonge organisten in de Eendrachtbode van 24 augustus.