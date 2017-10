Prince in Tholen genomineerd voor Emergo Innovatieprijs

Prince Kunststof Infra in Tholen is één van de vijf genomineerden voor de Zeeuwse Emergo Innovatieprijs. Vrijdag was de jury op bezoek in Tholen om een oordeel te vormen over het bedrijf dat zich dertig jaar geleden als één van de eerste in de Slabbecoornpolder vestigde. De prijs wordt begin volgende maand uitgereikt en de winnaar krijgt een sculptuur van de Thoolse kunstenaar Jan Kettelerij. Naast de juryprijs valt er ook iets te winnen met behulp van publieksstemmen.

Het Thoolse bedrijf maakt al 32 jaar vanuit Tholen kunststof verbindingsstukken voor leidingen voor gas, water en licht en heeft vanzelfsprekend drinkwater- en nutsbedrijven als klant. Een voorbeeld van een innovatief product van Prince is de zogeheten lock joint. Die koppeling maakt het aanleggen van een noodleiding voor drinkwater overbodig. Dat scheelt veel graafwerk en overlast.

Subsidie

De lock joint kan op ieder punt van de nieuwe leiding worden vastgezet en dient als afsluiting of verbindingsstuk. Het gedeelte van de nieuwe leiding dat al af is, kan meteen in gebruik worden genomen. Voor de ontwikkeling van dat product heeft Prince ook subsidie gehad.

