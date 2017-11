Lintje voor brandweerman Arco Kunst

Tijdens de viering van het 50-jarige bestaan van de jeugdafdeling Sint Philipsland is Arco Kunst koninklijk onderscheiden. Hij is Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten bij de jeugdbrandweer en de blusgroep van Flupland. Het kwam als een verrassing. Zelf leidde hij de middag met een reünie in De Wimpel, maar hij zijn programma werd door burgemeester Van de Velde onderbroken. Hij werd getypeerd als een bevlogen man en van alle markten thuis. Kunst werd in 1977 al lid van de jeugdbrandweer en werd in 1987 hoofdleider. Ook oud burgemeester Van Velzen was present. Hij was betrokken bij de oprichting.