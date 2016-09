Bij ontmoetingscentrum Binnen Bereik staat acceptatie centraal

Met wekelijks zo'n honderdvijftig tot tweehonderd bezoekers, is ontmoetingscentrum Binnen Bereik uitgegroeid tot een belangrijke sociale speler. Jong en oud ontmoet elkaar in het pand aan de Hoogstraat in het centrum van Tholen. Een vaste stek waar acceptatie en begrip de boventoon voeren. Zeven jaar geleden zijn Bart en zijn vrouw Jenny Oerlemans het ontmoetingscentrum in Tholen begonnen. Het stel woont sinds halverwege de jaren tachtig in de gemeente Tholen, eerst in Oud-Vossemeer, later in Tholen-stad. Het oprichten van een ontmoetingscentrum is altijd een droom geweest, legt Bart uit. ,,We zetten mensen, jong en oud, weer terug op de rails."