Anco en Arnold van der Werff begonnen in het onderwijs

Anco van der Werff uit Scherpenisse is maandag als onderwijzer begonnen op de openbare basisschool de Casembroot in Sint-Annaland. Zijn neef Arnold van der Werff begon dezelfde dag als docent Nederlands op het Moller in Bergen op Zoom. Anco is 24 jaar, Arnold 22. Mannen vormen in het onderwijs steeds meer een uitzondering. Op de meeste scholen, zeker in het basisonderwijs, krijgen kinderen les van een juffrouw.