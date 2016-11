Vincent Bosch kritisch maar constructief in staten

Hij was al anderhalf jaar burgercommissielid voor de PVV, maar sinds vrijdag is Vincent Bosch uit Poortvliet volwaardig lid van provinciale staten. ,,Ik doe veel ervaring

op. Het is absoluut leerzaam, met wat er op dit moment allemaal speelt'', zegt Bosch die met zijn negentien jaren het jongste statenlid is van ons land.