De gemeente is niet van plan om het afsteken van vuurwerk te beperken. Dat zei burgemeester Ger van de Velde-de Wilde donderdag tijdens de begrotingsraad. Ze reageerde daarmee op een voorstel van de SGP-fractie. Die wil het gebruik van vuurwerk in de nabije toekomst beperken of verbieden.

De SGP-Tholen houdt er momenteel een enquête over.