Niet ontbijten is funest voor de leerprestaties van de kinderen

Zestien leerlingen van basisschool De Veste uit Tholen schoven woensdagochtend aan tafel bij burgemeester Ger van de Velde-de Wilde. Samen werden boterhammen en krentenbollen met kaas gegeten. De burgemeester onderstreepte het belang van een goed ontbijt. ,,Het is beter voor je concentratie."

Het ontbijt met de burgemeester maakte deel uit van het nationaal schoolontbijt. Doel is kinderen bewust maken van het feit dat het verstandig is om met een gevulde maag de dag te beginnen. In de praktijk blijkt dat veel kinderen zonder ontbijt de deur uitgaan. Van de zestien kinderen uit de Orka groep van basisschool De Veste slaan er vier regelmatig het ontbijt over. ,,Onze kinderen moeten van ver komen en gaan vroeg de deur uit. Dat is een van de redenen waarom ze af en toe niet ontbijten", aldus leerkracht Jasper Winkelhuijzen