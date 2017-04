Vier Tholenaren in race voor Expeditie Robinson

Expeditie Robinson is een realitysoap op RTL-5 waarin deelnemers moeten proberen te overleven op een onbewoond eiland. Met tal van proeven worden tactisch inzicht, uithoudingsvermogen en teamspirit getest. Naast Bekende Nederlanders kunnen aankomend seizoen ook gewone burgers meedoen. Drie Thoolse kandidaten leggen uit waarom ze meedoen en vertellen over hun verwachtingen en angsten. Sherany Hage uit Oud-Vossemeer is ook in de race, maar kon door haar werk niet bij dit gesprek zijn.

Ton heeft goede herinneringen aan de beginjaren van het programma, met toen nog uitsluitend onbekende Nederlanders. ,,Het was vooral nog een spel, waarin allerlei leuke en onverwachte dingen gebeurden.'' Eerlijk gezegd heeft hij de laatste jaren minder gekeken. ,,Het spel wordt nu meedogenlozer gespeeld. Soms is het bijna mensonwaardig. Het is zeker niet mooi hoe mensen in het programma met elkaar omgaan. Maar ik wil het graag een keer meemaken en meespelen, met respect voor de anderen.''

Once in a lifetime

Debbie is enthousiast. ,,Het is een once in a lifetime experience. Ik wil graag knallen in de proeven. Door mijn werk in de horeca verwacht ik ook het vertrouwen van de andere mensen snel te kunnen winnen. Het is natuurlijk ook de ultieme test voor je fysieke en geestelijke vermogens. Je wordt wel helemaal teruggeworpen op jezelf, vijf weken lang. Geen social media. Je gaat helemaal back to basics. In die zin is het voor mij ook een soort mindfullness. Tegelijkertijd moet je het niet moeilijker maken dan het is. Ik zie het vooral ook als lekker buiten spelen.''

John voelt zich ook uitgedaagd door het avontuur. ,,Je gaat tot het uiterste. Het lijkt me ook leuk om andere mensen te leren kennen. Je zit daar op een eiland en je hebt niet veel te doen, de verveling ligt op de loer. Wat is er dan mooier dan een lekker diep gesprek en de ander écht leren kennen. Ook het sportieve element spreekt me aan. Ik ben behendig, kan goed klimmen en was op school met gym altijd een uitblinkertje.''

'het was hoog water, een mooi decor'

Voor Ton was het niet moeilijk om de juiste locatie voor zijn promotiefilmpje te vinden. Het haventje van Strijenham ligt aan de andere kant van de dijk. ,,Op de dag van de opname waaide het hard, het was hoog water, wel een mooi decor.'' In het filmpje leggen de deelnemers uit waarom ze zich als de ultieme survivor zien. Ook daarvoor hoefde Ton weinig te verzinnen. ,,Ik hou van extreme duursporten en heb aan adventure racen gedaan, een in Nederland vrij onbekende sport waarin je allerlei buitensportdisciplines beoefent, tot wel vijf etmalen aan een stuk.''

Debbie koos voor een paal bij de buitenhaven aan de Oesterdam. ,,Ik wilde eerst in bikini op die paal gaan staan. Gezien de temperaturen heb ik daar toch maar van afgezien. Ik sta op de paal te liften, mijn vriendje komt aangereden en ik leg uit dat ik stemmen nodig heb voor mijn deelname.'' John kwam op vrijwel dezelfde plek uit. ,,Maar later heb ik ook nog een filmpje gemaakt bij het natuurgebiedje voorbij het gemaal in Tholen. Ik ren door het bos, op blote voeten. Het was drabbig en vochtig, ik had écht koude voeten.''

'als het moet, neem ik ontslag'

Deelnemers moeten zich komende zomer vijf weken beschikbaar houden voor de opnames. John verwacht geen problemen met zijn baas bij Holonite. ,,Hij was enthousiast, heeft mijn bericht gedeeld en geliked. Maar ik heb niks geregeld op het werk. Als het moet, neem ik ontslag. Zo graag wil ik meedoen. Op mijn sportschool in Halsteren vond iedereen het hartstikke leuk. Ik ben er dancedocent, geef lessen kickboksen en verzorg small group training. Voor dance hebben ze even geen alternatief. Die lessen liggen van de zomer dus een maand stil.''

'vaker in buitenland gezeten'

Debbie heeft vanuit Hart van Tholen ook enkel maar enthousiaste reacties gekregen. ,,Hoewel het hoogseizoen is en het terras open.'' Ton werkt in een revalidatiecentrum in Goes. ,,Ik heb van de zomer hoe dan ook zes weken vakantie geregeld, of ik nu op het eiland kom of niet. Ik had genoeg ouwe lullen dagen over.'' En de relatie, hoe staat het daar mee? Is die bestand tegen een zomer, met een partner ver weg in een paradijselijke wereld vol verleidingen? John: ,,Het was het idee van mijn vriendin om mij aan te melden. Ze staat er dus helemaal achter. Aan de andere kant: ze is niet graag zonder mij.'' Ton is er kort en duidelijk over. ,,Geen probleem.'' Debbie ziet het evenmin als een bedreiging. ,,Wij zijn vaker langere tijd niet bij elkaar geweest. Ik heb bijvoorbeeld vroeger in het buitenland seizoenswerk in de horeca gedaan.''

'ik voel me al winnaar'

Debbie heeft ondertussen ruim drieduizend online stemmen verzameld en staat in de tussenstand in de top 50. ,,Ik ben heel actief op social media en heb zelfs oud-collega's in het buitenland benaderd, tot op skibanen toe.'' John heeft meer dan tweeduizend stemmen, staat ergens rond plek 65 en heeft er naar eigen zeggen een dagtaak aan. ,,Ik kan me bijna niet meer concentreren op mijn werk.''

Ton zit zelf niet op Facebook en heeft op een meer traditionele manier naar steun gezocht, onder andere bij mensen die vroeger door hem behandeld zijn in het revalidatiecentrum. Met pakweg 500 stemmen lijkt hij geen kans te maken in de online verkiezing. ,,Maar ik heb wel aangrijpende verhalen van mensen terug gekregen. Verhalen waar je tranen van in je ogen krijgt. Eigenlijk is dat voor mij al voldoende. Ik voel me al een winnaar.'' Volgens Debbie hoeft niemand te wanhopen, zeker Ton niet. ,,Het productieteam kiest ook vijftig kandidaten uit. Ik denk dat ze daarbij selecteren op bijzondere types, ook iets oudere kandidaten. En Ton heeft een sterk verhaal.''

'honger is mijn grootste angst'

Is het eigenlijk wel leuk om voor het oog van de natie tot op het bot gefilmd te worden? En jezelf in onvermijdelijk zwakke momenten op het scherm terug te zien? Debbie is er niet bang voor. ,,Ik denk dat je er in groeit en dat je er vanuit de productie in begeleid wordt. Van de camera ben ik niet bang. Honger is mijn grootste angst.''

Ton is nuchter. ,,Je weet dat er cameraploegen bij zijn. Er wordt veel geënsceneerd en zelfs gemanipuleerd. Verder ben ik er nog helemaal niet mee bezig. Er zijn zoveel kandidaten. De kans dat je gekozen wordt is klein.'' John verwacht dat het went. Op de Thoolse schaal is hij door zijn kandidatuur nu al een beroemdheid geworden. ,,In de supermarkt en in het café, iedereen spreekt je er op aan en laat weten dat ie je steunt. Dat is wel gaaf. Als je op telvisie zou komen, wordt die belangstelling natuurlijk duizend keer gekker.''

Stemmen kan via de website van Expeditie Robinson.