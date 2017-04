Dominee Ruijgrok uit Poortvliet geridderd

Len Ruijgrok is vrijdag tijdens een synodevergadering van de Hersteld Hervormde Kerk in Veenendaal benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ger van de Velde was naar de Veluwe afgereisd om hem het lintje op te spelden.

Dominee Ruijgrok is predikant bij de Hersteld Hervormde Gemeente in zijn woonplaats Poortvliet en heeft sinds 1990 verschillende functies binnen regionale en landelijke kerkbesturen gehad. Tot de kerkscheuring in 2004 voor de Nederlands Hervormde Kerk en daarna voor de Hersteld Hervormde Kerk.