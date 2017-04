Tessa Joosse legt verhalen Ramp vast op film

De komende generaties moeten de verhalen over de Watersnoodramp blijven horen. Het aantal mensen dat de nacht in 1953 bewust meemaakte, wordt steeds kleiner. Om die verhalen te conserveren legt de van oorsprong Thoolse cineaste Tessa Joosse ze vast. De filmpjes worden gefinancierd uit een erfenis van de ouders van kunstenaar Hans Westerweel uit Tholen.

Meer over de films in het verhaal met Tessa Joosse en Hans Westerweel in de Eendrachtbode van 23 maart.