Brandweer trekt paard uit sloot bij Sint Philipsland

Met vereende krachten lukte het de brandweer woensdagmiddag om een paard uit de sloot te trekken achter een boerderij aan de Henriëttedijk in Sint Philipsland. De brandweer werd acht voor één gealarmeerd. Het was niet gemakkelijk om het dier uit het water te halen.

Het lag op zijn zij en was niet meer in staat om zelf overeind te komen. Behalve de brandweer van Sint Philipsland werd ook de brandweer van Sint-Annaland en de duikploeg uit Tholen opgeroepen. Het dier, 28 jaar oud, lag naast de paardenbak en was via het weiland daarachter in de sloot terechtgekomen. Hoe lang het dier er heeft gelegen is niet bekend. Door het weghalen van een paar planken uit de omheining, en het wegknippen van hoog gras en bramstruiken, kregen de hulpverleners ruimte om het dier te benaderen.

Twee leden van de duikploeg gingen de sloot in om twee banden rond het dier aan te brengen. Toen dat na enige pogingen was gelukt, trokken de mannen het dier uit de sloot in de bak. Het beest was zo uitgeput dat het niet in staat was zelf op te staan. Ook niet na enige aansporing. Het dier kreeg water en werd in afwachting van de dierenarts droog gewreven en verzorgd.