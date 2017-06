Vier tweelingen in één klas op Die Heenetrecht Oud-Vossemeer

Op basisschool Die Heenetrecht in Oud-Vossemeer is de combinatiegroep 1, 2, 3 niet alleen bijzonder vanwege het leeftijdsverschil tussen de kinderen, maar ook omdat er maar liefst vier tweelingen in de klas zitten. Twee jongens en zes meisjes delen met elkaar dat ze kort achter elkaar geboren zijn. Gelukkig is het slechts in een geval voor juf Arjenne van der Maas moeilijk om de twee van elkaar te onderscheiden.

Dat is bij Amy en Joy Bolier. Als ze thuis komen, hebben ze het er wel eens over: De juf wist weer lekker niet wie wie was. Sanne en Kim van Noord zijn ook haast identiek. Nadia en Benjamin van der Perk zijn net als Suzie en Robin Droogers makkelijker uit elkaar te houden. Ze vinden het heel leuk om in de krant te komen, maar als ze erover moeten vertellen, wordt het lastiger.

Tijdens een rondleiding door het schoolgebouw komen ze los. Ze gaan langs het digibord waar Robin graag mee werkt. Sanne en Kim vinden het letterbord leuk en spelen na schooltijd graag op de trampoline. Benjamin van der Perk houdt zijn mond dicht, maar na iedere vraag ontbloot hij wel grijnzend zijn tanden. Zijn zus Nadia blijft rustig. Suzie en zeker Robin zijn goedlachs. Zodra de camera tevoorschijn komt, steekt Suzie maar verlegen haar duim op. Toch slaat ze haar arm om haar broer heen.

De kinderen zitten in de combinatiegroep 1,2,3. Sanne en Kim zijn met zes jaar de oudste en zitten in groep 3. Amy en Joy zijn een jaar jonger. Nadia en Benjamin moeten nog vijf worden en Robin en Suzie bliezen twee maanden geleden vier kaarsjes uit. Ze weten van mekaar dat ze tweelingen zijn, maar hebben het er verder niet veel over. De klas doorloopt het onderwijs aan de hand van thema's en binnenkort komt het thema familie voorbij. ,,Dan komt het zeker aan bod", zegt juf Van der Maas.