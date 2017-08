’Je kunt in de Polder niet zonder een grote diepvries’

De 34-jarige Judith Uijl-Nell is geboren en getogen in Anna Jacobapolder. Ze heeft haar dorp een tijdje verlaten voor Sint-Maartensdijk, maar is inmiddels weer terug en is niet van plan weg te gaan. Ze werkt zowel in Maartenshof als in haar eigen salon aan huis als kapster en helpt al jaren het schuurfeest van de PJZ organiseren. ,,Dat het schuurfeest alleen voor boeren is, is een misverstand", vertelt ze.

,,Ik ben wel een echte boerin", vindt Judith. De familie Nell had vroeger een varkens- en kippenboerderij in Anna Jacobapolder en Judith was altijd in de stal te vinden. Ze werd uiteindelijk kapster. Anna Jacobapolder is voor Judith een baken van rust waar een goede sociale controle heerst. Ze woonde even in Sint-Maartensdijk, maar keerde weer terug. Ze heeft nog wel een salon in Maartenshof.