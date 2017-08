Jaap de Kok uit Flupland: In zo'n dorp heb je de plicht om je in te spannen

De echte Fluplander bestaat niet, vindt de 62-jarige Jaap de Kok. Toch is hij er zelf eentje. Hij woont er al zijn hele leven, is betrokken bij alles wat er speelt en ontmoette er zelfs per toeval zijn Colombiaanse vrouw. ,,Iedereen is anders, maar je hebt allemaal het gevoel dat je op dezelfde klei staat."

De Kok werkt al heel zijn leven bij de gemeente. Eerst in Sint Philipsland en na de herindeling ging hij meer naar Sint-Maartensdijk en in 2007 naar Tholen. Hij zat in het bestuur van dorpshuis de Wimpel en zat namens Tholen in een raad die Omroep Zeeland hielp bij het oppikken van Thoolse onderwerpen.