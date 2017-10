Die geile Bokke zet Meulvliet op z'n kop

Die geile Bokke was zaterdag één van de lokale artiesten tijdens het Okthoberfest in Meulvliet in Tholen. Honderden Tholenaren en enkele Brabanders, jong en oud, genoten van meezingers en grote pullen gevuld met pils. De witte geit was een gangmaker én jury bij de drinkwedstrijd. Michael Schot uit Tholen wist binnen een mum van tijd zijn grote glas bier leeg te drinken. Hij was drie anderen op podium te snel af en verdiende daarmee een dans met de officieuze mascotte van de Thoolse variant van het Duitse oktoberfest.