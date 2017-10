Alternate in Tholen 'energieneutraal'

Het distributiecentrum Alternate in Tholen is het eerste bedrijf dat van de gemeente een gevelbordje heeft gekregen omdat het 'energieneutraal' is. Dat gebeurde in het bedrijf in de week van de duurzaamheid. Ongeveer 35 ondernemers kregen tekst en uitleg van bedrijfsleider Nico Bommeljé over de bouw en de maatregelen die zijn genomen om het energiegebruik te reduceren. Met de zonnepanelen op het dak produceert Alternate zelfs meer stroom dan dat het centrum zelf nodig heeft.