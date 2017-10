Ezels helpen kinderen bij sociale vaardigheden

Bij de sociale vaardigheidstrainingen (Sova) krijgen kinderen van de OcTho-basisscholen tegenwoordig hulp van ezels. De dieren lachen niemand uit en zijn een goede manier om de effecten van gedrag te spiegelen, zegt eigenaresse Anne-Mieke Reedijk. Twee van de tien Sovalessen zijn in de wei bij Reedijk.

Michelle van der Velden uit Sint- Annaland vindt het leuk bij de ezels. ,,Ze zijn lief en schattig." Ze is blij dat er nog een les met de dieren aankomt. Woensdagmiddag staat ze met vijf andere kinderen in een winderige wei langs de Vierde Dijk tussen Sint-Maartensdijk en Sint- Annaland. De kinderen hebben net aangegeven hoeveel ruimte ze voor zichzelf willen. Op het gras liggen pionnen, hoepels en springbalkjes van de ezels. Het ene kind een vindt 'beschutting' aan de achterkant genoeg, de ander gaat voor volledige bescherming aan alle zijden.

Fouten maken mag

,,Dat zegt veel over een kind", vertelt Martha Stoutenburg. Ze is juf op De Luyster in Sint Philipsland en geeft samen met een paar andere collega's de Sovatrainingen. De hoeveelheid ruimte geeft aan hoe open of gesloten een kind is. Daar zijn de ezels ook handig bij. ,,Je mag hier fouten maken." Op het schoolplein kunnen andere kinderen heel hard reageren op gedrag, maar een ezel neemt je niks kwalijk. Die loopt weg of blijft staan.

Bedachtzamer

Dat vindt eigenaresse Anne- Mieke Reedijk ook leuk aan ezels. Het onderscheidt de dieren voor haar van paarden. ,,We zeggen vaak dat ezels koppig zijn, maar het is anders. Ze zijn bedachtzamer. Ezels beoordelen een situatie, een paard maakt bijvoorbeeld snel een keuze. Als een kind druk doet, vraagt de ezel zich eerst af, loop ik weg of ga ik er alsnog langs." De ezels komen twee keer terug in de serie van tien trainingen.

Extreme gedragingen

De Sovatraining is er voor kinderen die bijvoorbeeld brutaal zijn, agressief kunnen reageren of juist heel bescheiden zijn, vertelt Jos Uijtdewilligen. Hij is voor OcTho de bovenschoolse begeleider van de Sovatrainingen. De interne begeleiders op de individuele scholen geven namen door aan hem van kinderen die baat hebben bij zo'n training. Er bestaat het beeld van de trainingen dat ze zijn voor kinderen die stil zijn, weinig vriendjes hebben en geplaagd worden. Er is meer. Het gaat om het verbeteren van extreme gedragingen. Aan de ene kant juist hele gesloten kinderen, aan de andere kant kinderen die zich meteen op de voorgrond plaatst in negatieve zin. Bijvoorbeeld omdat het vaak ruzie maakt en zichzelf overschreeuwt.