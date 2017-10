Joop Versluijs waardeert tolerantie in Oud-Vossemeer

De 65-jarige Joop Versluijs uit Oud-Vossemeer stopte vier jaar geleden met zijn werk als elektricien, maar zit zeker niet stil. Naast de klusjes in huis en tuin is hij al bijna 50 jaar koster bij de Gereformeerde Kerk en is hij gids bij het Roosevelt Informatiecentrum.

Versluijs waardeert de tolerantie die er in zijn dorp is. Mensen uit allerlei windstreken zijn in de loop van de jaren in Vossemeer neergestreken. Verschillende geloven, niet gelovig, alles leeft in harmonie in met elkaar.

Zelf is hij al sinds zijn zeventiende koster bij de Gereformeerde Kerk. Hij organiseert vanuit de kerk iedere maand een koffieochtend. ,,Hart voor Vossemeer is eens per maand. Het is voor iedereen die behoefte heeft aan een praatje. Dat is niet alleen voor mensen van onze eigen kerk, we willen gewoon de eenzaamheid doorbreken. Het loopt geen storm, dat is jammer."

Lees het hele verhaal met Joop Versluijs in de Eendrachtbode van 19 oktober.