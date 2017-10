Tholen doet met gesubsidieerde wol mee aan recordpoging grootste deken

Tholen levert een bijdrage aan de recordpoging om volgend jaar in Leeuwarden vijf voetbalvelden vol met gehaakte dekens te leggen. Leden van de Vrouwen van Nu Sint-Maartensdijk hebben acht dekens gehaakt om op te sturen naar de Friese hoofdstad en zo mee te helpen bij de notering in het Guinness Book of Records. Een van de dekens heeft de kleuren van de Thoolse vlag en kon daardoor niet net als de rest van restjes wol worden gemaakt.

De Vrouwen van Nu moest kosten maken en heeft daarom 59 euro subsidie gehad van de gemeente. Dit soort initiatieven moeten worden beloond, zei wethouder Kees van Dis toen de dames langskwamen om de lakens te laten zien. Hij vertelde zelf dat toen hij nog schooldirecteur was eens op eigen houtje een wc repareerde en dat vervolgens wilde laten vergoeden, maar dat vanwege de geringe kosten niet doorging. Dat wilde hij de dames van de Vrouwen van Nu niet laten gebeuren.

Vierkantjes

De dames uit Sint-Maartensdijk hebben sinds juni ieder hun restjes wol uit de kast opgemaakt door kleine vierkantjes te haken. Als vereniging kwamen ze een paar keer samen om al die vierkantjes vervolgens aan elkaar te haken. Een heel karwei, vertelt Bets Sturris. Het haken is maar één van de activiteiten van de voormalige plattelandsvrouwenvereniging die in de smalstad 62 leden telt.

Turku

De dekens gaan volgend jaar naar Leeuwarden. Die stad is verkozen tot culturele hoofdstad van Europa en daaromheen zijn allerlei activiteiten georganiseerd. Toen twee Finse steden, Turku en Tallinn die titel deelden in 2011 bedachten plaatselijke bewoners de actie om een zo groot mogelijk gehaakte deken te maken. Twee Friese dames hebben dat weer overgenomen, mede om het Finse record van 8000 dekens te verbreken.