Schrijfster Franca Treur naar Kunstkamer Scherpenisse

De bekende schrijfster Franca Treur komt woensdag 29 november naar Scherpenisse om in de Kunstkamer te vertellen over haar nieuwe boek: Hoor nu mijn stem. ,,Geweldig", zegt Martin Hoevenaars van de Kunstkamer. De lezing komt uit de hoed van Bibliotheek Oosterschelde en omdat er geen biebvestiging is, wordt die in het culturele centrum in de Laban Deurloostraat gehouden. Hoevenaars denkt dat hij nog extra stoelen moet regelen voor die avond. De Zeeuwse Treur is bekend geworden met Dorsvloer vol confetti. In haar debuut schrijft ze, deels autobiografisch, over een meisje dat opgroeit in een reformatorische omgeving en hoe ze daar uiteindelijk mee breekt. In haar nieuwe boek keert ze daar weer naar terug. De boekpresentatie begint acht uur.