Vanaf 9 november borstkankeronderzoek op Tholen

Vanaf 9 november kunnen vrouwen uit de gemeente Tholen die zijn geboren in de jaren 1942 tot en met 1967 weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele onderzoekscentrum op het parkeerterrein van Woonboulevard Poortvliet. De vrouwen die vanwege hun leeftijd mogen meedoen krijgen daar tot februari volgend jaar per brief een uitnodiging voor. Bij elkaar gaat het om ruim 3000 vrouwen. De deelname is vrijwillig.

Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. Dit gebeurt in een mobiel onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West.

Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing en maakt vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben aan hun borsten, wordt hen aangeraden niet op deelname aan het bevolkingsonderzoek te wachten, maar naar de huisarts te gaan.