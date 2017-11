Smerdiek verslaat Stavenisse in natte derby: 1-3

Na eerst 1-0 voor te hebben gestaan heeft Stavenisse toch het onderspit gedolven in de wedstrijd tegen Smerdiek. Het elftal uit Sint-Maartensdijk kwam in de tweede helft sterk terug. Sander Vroegop maakte een hattrick, de laatste goal maakte hij in de negentigste minuut. Daarmee kwam de eindstand van de verregende derby op 1-3.

Vosmeer behaalde tegen Waarde het eerste punt in deze competitie. SPS won met 2-1 van Wolphaartsdijk. Tholense Boys versloeg DHV met 5-2, WHS haalde met een stand van 0-2 drie punten mee naar huis bij De Fendert en Noad '67 verloor 0-3 van VVC.