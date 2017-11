Landschapscamping Kruytenburg wint Thoolse ondernemersprijs

Landschapscamping Kruytenburg heeft dinsdagavond in het gemeentehuis de meeste stemmen behaald en is daarmee de winnaar van de Thoolse ondernemersprijs 2017. Zo'n driehonderd aanwezigen brachten hun stem uit in het gemeentehuis. MDE Automation won de prijs voor beste startende onderneming.

Mart en Jackie van Nieuwenhuijzen kregen hun prijs uitgereikt van OOT-voorzitter Harm-Jan van Dijke en Nelleke Launsbach van Zeeland Magazine. Kort daarvoor was de eer voor starters Peter Moerland en Edwin Denissen van MDE Automation. Launsbach was de presentatrice van de avond en interviewde diverse Thoolse ondernemers in de 'Thoolse Talkshow'.

Stemmen met smartphone

De aanwezigen bepaalden dinsdag welke bedrijven er met de prijzen vandoor gingen. Ze stemden via hun smartphone. De andere genomineerde bedrijven voor de Ondernemersprijs waren Uitgeverij Boekhout, Dragon Plastics. Voor de startersprijs waren naast MDE het Huys van Roosevelt en Hengelsport van Poortvliet genomineerd.